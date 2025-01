2025, un anno di grande pallacanestro: dalle Final Eight a Eurobasket

A marzo si terrà il sorteggio per la composizione dei gironi, ma una certezza c'è già: l'Italia sarà protagonista come non mai di una competizione per nazionali femminili. Prima della fase a eliminazione diretta ad Atene, Bologna ospiterà le Azzurre del CT Capobianco in uno dei 4 raggruppamenti iniziali: per una generazione che ha raccolto meno di quanto seminato, il giugno 2025 potrebbe restituire il credito maturato. Zandalasini e compagne non partono nelle primissime file (Belgio e Francia paiono insuperabili), ma sognare non costa nulla.