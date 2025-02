Eurobasket, l'Italia di Pozzecco è quasi fatta: i dubbi del ct

Per chiudere il roster mancano due tasselli, con ogni probabilità uno nel reparto esterni e un lungo. La duttilità e le ottime doti difensive di John Petrucelli sono caratteristiche molto apprezzate dallo staff tecnico azzurro che però ha anche grande considerazione per Giordano Bortolani. La guardia dell'Olimpia Milano, sparito dai radar delle rotazioni col suo club, ha dimostrato anche nelle ultime due partite in azzurro di poter dare minuti di buona qualità offensiva. Tra i lunghi, se la scelta del roster dovesse arrivare oggi, sarebbe complicato non includere Momo Diouf che sta vivendo una eccellente stagione in costante crescita con la Virtus Bologna, in campionato come in Eurolega. Più indietro al momento Amedeo Tessitori, che però ha dalla sua maggiore esperienza e con un finale di stagione molto convincente potrebbe ribaltare il pronostico.