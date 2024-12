Il triangolo NBA-FIBA-Eurolega e il futuro del basket europeo

Il sempre più teso rapporto FIBA-Eurolega trova ulteriore riscontro anche nelle opinioni di Zagklis riguardo l'ampliamento delle vedute, economiche e di conseguenza cestistiche, di EL: "Non posso commentare le Final Four, perché non c'è ancora la conferma ufficiale che si giocherà ad Abu Dhabi. Il basket in Europa non ha attinto pienamente alle sue risorse: non sto puntando il dito contro nessuno, è solo un dato di fatto. Credo che FIBA abbia dimostrato le sue intenzioni di aprire nuovi mercati in Europa, prima di guardare ad altro. Voglio dire, ci sono molte città nell'Europa centrale e occidentale che non stiamo tenendo in considerazione. Non siamo a Roma, o in altre grandi città d'Europa. Questa dovrebbe essere la nostra preoccupazione quando parliamo dei piani di FIBA. Non abbiamo in programma un'espansione, ma se dovesse succedere spero che avrà un impatto significativo sugli stipendi di tutti i giocatori. Se e quando ciò accadrà, avrò altro da dire".