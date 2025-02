Guida a EuroBasket 2025, tutti i segreti delle 24 partecipanti

GRECIA - Giannis Antetokounmpo. Basterebbero queste due parole, a rendere gli ellenici tra i principali favoriti per il podio a EuroBasket 2025. Se il lungo dei Bucks dovesse confermare la propria disponibilità, il CT Spanoulis potrebbe contare su un supporting cast di tutto rispetto, dalla regia illuminata di Walkup e Calathes ai centimetri di Papagiannis: se la Grecia vive un mese con buone percentuali al tiro, non è detto che non possa tornare a guardare tutti dall'alto per la prima volta dall'edizione in Serbia e Montenegro del 2005.