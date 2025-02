Nba Europe, c'è la suggestione Roma tra le idee di Adam Silver

Le attenzioni nell'immediato di NBA sono chiaramente rivolte in primis a Milano, tra le grandi città italiane, grazie alla presenza dell'Olimpia e alla vicinanza a un derby calcistico come quello tra Milan e Inter, assai strategico da un punto di vista commerciale. Rispetto al capoluogo lombardo, Roma avrebbe il vantaggio di essere una creatura professionistica creata da zero e poter così attirare l’attenzione di diversi gruppi di investimento. La Prealpina scrive di "almeno due gruppi, uno americano e uno israeliano" coinvolti nei potenziali dialoghi.