Milano, un Nikola Mirotic così è da blindare alla svelta

È dal 7 novembre che Mirotic non scende sotto la doppia cifra per punti, tra Eurolega e LBA (9 in 31' nel successo contro il Madrid): i 29 con 5/9 da 3 punti per la vittoria di autorità contro Trapani, nel posticipo della 12° di Serie A, saranno ricordati come uno dei tanti picchi - in Italia, solo la tripla doppia da 30 punti, 12 rimbalzi e 12 falli subiti in gara 4 delle ultime Finals avevano contribuito a una valutazione superiore ai 39 di ieri sera - della seconda stagione di Mirotic in biancorosso. Ridurre il coinvolgimento e l'impatto di Nikola nella nuova versione della pallacanestro di Ettore Messina è però riduttivo: al netto del considerare gli stimoli che ogni sportivo professionista possiede nel "contract year", dove mettersi il più in mostra possibile per ottenere la massima possibilità di scelta per il propri futuro, questo è un Nikola Mirotic decisamente più completo e "totale".