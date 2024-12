Mannion, numeri e personalità: con lui l'Olimpia ha preso il volo

Mai, tra Virtus Bologna e Baskonia, il prodotto di Arizona era rimasto in campo così tanto (28'12") e aveva accumulato così tante statistiche positive (21 di valutazione). Ancor più significativo è il confronto con l'unico precedente in Eurolega in cui Mannion aveva tentato più tiri degli 11 dell'Unipol Forum: nel marzo 2023, i 12 tentativi in Anadolu Efes-Virtus Bologna 86-67 erano arrivati per lo più "a buoi scappati", non in una sfida dove mantenere il controllo del punteggio come quella coi serbi.