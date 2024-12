Basket, Serie A: l'Olimpia travolge 105-90 Trapani

Se doveva arrivare un segnale anche nella Serie A di basket, è arrivato in maniera decisa: l'Olimpia Milano travolge Trapani seconda in classifica e consolida la posizione per le Final Eight di Coppa Italia, ma soprattutto sistema un po' la classifica, agganciando Trieste e Tortona e accorciando sulla Virtus. La partita, in realtà, nel primo tempo è equilibratissima, tra un buon avvio degli Shark e la risposta dei campioni d'Italia in carica. All'intervallo lungo, la distanza tra le due squadre, in favore di Messina, è di un solo possesso (50-47). Lo strappo decisivo arriva a inizio ripresa, con il 31-16 del terzo periodo che permette ai padroni di casa di blindare la vittoria. Nell'ultimo quarto, la formazione dell'ex Repesa riesce solo a rendere meno amaro il ko. Mirotic e Shields realizzano 51 dei 105 punti totali di squadra, mentre i 21 di Alibegovic e Notae e i 20 di Galloway non salvano Trapani, che paga una panchina poco incisiva torna con i piedi per terra dopo la vittoria con Trento.