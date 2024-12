Milano, Messina: “Infortunio di Nebo? Sarà questione di mesi”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita con Trapani: “E’ stata una buona vittoria contro una squadra forte. Siamo partiti nervosi perché venivamo da tre sconfitte e l’ultima era stata molto dolorosa per come è maturata. Abbiamo avuto tanti giocatori con valutazione alta, Mirotic addirittura 39, è stato superbo, poi 26 assist. Ci hanno dato minuti molto belli tanti giocatori dalla panchina. Direi anzi che sono stati loro, quelli del secondo quintetto, a spaccare la gara. Bolmaro ha dato tanta difesa, ho visto bene Dimitrijevic e Tonut, che è stato sfortunato su un paio di appoggi ma ha giocato molto bene. Diop è stato fondamentale e lo sarà sempre se decideremo di andare altre volte con questo assetto con uno straniero in più sul perimetro. Anche Caruso da questo punto di vista sarebbe importante. Per quanto riguarda Nebo, siamo molto dispiaciuti. Ha giocato pochissimo e anche l’altra sera abbiano visto che cosa possiamo essere con lui in campo. La rimonta l’abbiamo costruita con lui. Adesso stiamo facendo valutazioni con i migliori specialisti, gli stessi che l’avevano già visto, ovviamente, ma dobbiamo sperare che sia una questione di mesi purtroppo. Quindi per un po’ non ci sarà”.