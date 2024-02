MERCATO EUROLEGA

Nella lista dei dieci giocatori più forti che a fine stagione saranno sul mercato ci sono tanti nomi extralusso. Tra cui i "nostri" Nicolò Melli e Toko Shengelia, il cui futuro è ancora tutto da scrivere

© IPA Mike James, Walter Tavares, Shane Larkin. Sono solo i primi tre nomi della nostra top 10 dei giocatori che a fine stagione saranno senza contratto e animeranno il mercato di Eurolega che mai come quest'anno si preannuncia caldissimo. Ecco i profili più intriganti che faranno sognare i tifosi di tutta Europa.

1 – MIKE JAMES, 18 agosto 1990

MVP indiscusso della regular season di questa Eurolega, salvo clamorosi crolli di rendimento nelle ultime otto giornate. Ancora 29 punti per diventare il top scorer di tutti i tempi del torneo più affascinante d’Europa. Sarà il free agent più ambito nella caldissima estate 2024. Il Monaco proverà a rifirmarlo per convincerlo a chiudere la carriera nel Principato, ma il feeling tra l’ex giocatore di Milano e l’Olympiacos pare più forte della voglia di firmare l’ultimo contratto della carriera con i monegaschi.

© IPA

2 – WALTER TAVARES, 22 marzo 1992

Il centro più dominante degli ultimi anni potrebbe lasciare il Real Madrid. Le trattative per il rinnovo sono in stallo, le sirene per il big man capoverdiano non mancano. E’ il grande sogno degli emiri se davvero Dubai farà il suo ingresso sulla scena europea, ma attenzione al signor Dimitris Giannakopoulos, vulcanico presidente del Panathinaikos che l’ha messo in cima alla lista della spesa per l’estate.

© IPA

3 – SHANE LARKIN, 2 ottobre 1991

Il folletto dell’Efes potrebbe decidere di cambiare aria dopo 5 stagioni a Istanbul durante le quali ha vinto ben 9 trofei, tra cui 2 volte l’Eurolega da protagonista. Costa tanto, ma è in grado di spostare gli equilibri. Piace all’Olimpia Milano, lo tengono sotto controllo anche le due greche, è da anni nella short list del Real Madrid.

© IPA

4 – KEENAN EVANS, 23 agosto 1997

Il terribile infortunio della scorsa stagione non ne ha intaccato talento e soprattutto rendimento. Lascerà lo Zalgiris Kaunas e andrà a giocare in una big. La pista che porta a Barcellona, rovente fino a qualche tempo fa, si è raffreddata. Caldissima invece l’ipotesi Fenerbahce, al momento il club più vicino al playmaker texano. Ma attenzione all’Olimpia Milano che dovrà piazzare un colpo importante in regia, senza margini di errore dopo i pasticci dell’ultima campagna estiva.

© IPA

5 – NICOLO’ MELLI, 26 gennaio 1991

A 33 anni compiuti sta riflettendo con attenzione prima di firmare quello che potrebbe essere l’ultimo contratto importante della sua carriera. La prima opzione resta il rinnovo con l’Olimpia, di cui è capitano e uomo immagine. Ma non sono da escludere colpi di scena che porterebbero all’addio. Il Partizan, nonostante le smentite, è pronto a offrigli un contratto pesante.

© IPA

6 – TOKO SHENGELIA, 5 ottobre 1991

L’estate scorsa era praticamente fatta col Panathinaikos, poi arrivò il rinnovo con la Virtus. L’accordo tecnicamente scade a giugno, ma c’è l’opzione per rinnovare per un’altra stagione. Zanetti e Baraldi sono determinati a esercitarla, bisognerà trovare una quadra economica dopo un’annata di altissimo livello del georgiano che non ha lasciato indifferenti molti GM in giro per l’Europa. Maurizio Gherardini, uomo mercato del Fenerbahce, su tutti.

© IPA

7 – KENDRICK NUNN, 3 agosto 1995

L’ex giocatore dei Los Angeles Lakers ha avuto un impatto molto positivo nella sua prima esperienza in Europa con il Panathinaikos di cui è diventato un uomo chiave senza fare troppa anticamera. A fine stagione il telefono del suo agente sarà sicuramente torrido. Se il Panathinaikos alzerà l’offerta rispetto allo stipendio attuale (1.5 milioni cifra base, potrebbe arrivare a 2 coi bonus) ci sono buone possibilità che resti green.

© IPA

8 – JABARI PARKER, 15 marzo 1995

L’ex grande promessa NBA ha vinto la sua scommessa. La sua stagione a Barcellona, dove ha rilevato il ruolo che fu di un certo Nikola Mirotic, è fin qui eccellente. Non era scontato, dopo il periodo di inattività e l’affidabilità fisica tutta da verificare. I blaugrana stanno lavorando per rinnovarlo, ma se arrivasse una nuova chance da Oltreoceano?

© IPA

9 – MARIO HEZONJA, 25 febbraio 1995

Non è entusiasta del suo ruolo nel roster del Real Madrid, non a caso ha rispedito al mittente le prime due offerte di rinnovo della Casa Blanca. Non è un segreto il suo sogno di tornare al Panathinaikos.

© IPA

10 – WILL CLYBURN, 17 maggio 1990

Reduce da una stagione con troppe ombre e pochissimi lampi, sta pagando la stagione ondivaga (per non dire deludente) dell’Efes. Oltre a qualche problema fisico di troppo che a quasi 34 anni è da mettere in preventivo. Serve un progetto che lo veda protagonista per convincerlo, non necessariamente un club di primissima fascia. O magari una big delusa pronta al grande rilancio per l’anno prossimo. Occhio alle due serbe, al Bayern Monaco e al Valencia.