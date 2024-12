Milano, Mirotic: "In estate potrei essere free agent"

In un'intervista concessa al catalano Mundo Deportivo, Nikola Mirotic ha parlato della propria situazione contrattuale, in merito anche a un possibile ritorno in blaugrana: "Avevo firmato un contratto 2+1, quest'anno ho un'opzione per andare via da Milano. In estate potrei essere free agent. Nella vita può succedere di tutto, sto tenendo la porta aperta. Perché no? Come ho già detto, il Barcellona non è una sola persona. Tengo la porta aperta al Barcellona".