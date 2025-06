Milano, rilancio Olympiacos per Milutinov. E c’è il nodo italiani

Se le indiscrezioni relative agli stranieri riguardano le trattative in entrata, sul fronte italiani sono sempre più insistenti quelle in uscita: Guglielmo Caruso è in un'operazione in uscita quasi automatica - Arcieri sogna di sommare anche Willie al progetto Varese-bis in quel di Trieste, con la prospettiva allettante per il 25enne napoletano di disputare la prossima BCL; Giordano Bortolani è in scadenza tra meno di 20 giorni, Milano non è intenzionata a prolungare il rapporto, mentre varie squadre di LBA farebbero carte false per godere dello scoring del 25enne di Sant'Agata di Militello (nelle scorse settimane abbiamo riportato gli interessi di Treviso, Reggio Emilia, Varese e Trento); Stefano Tonut è sotto contratto anche per il 2025/26, per cifre non facili da muovere per il resto del campionato italiano (vicino agli €800.000), ma il limitatissimo impiego anche in questi playoff potrebbe suggerirgli una partenza anche a costo di una riduzione di ingaggio; Diego Flaccadori potrebbe tornare a Trento, il cocapitano Giampaolo Ricci non è ancora certo di rinnovare il contratto in scadenza al 30 giugno.