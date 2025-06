Milano, per il reparto lunghi offerta in arrivo per Nikola Milutinov

Come riportato da Orazio Cauchi su BackdoorPodcast, il termine del campionato greco (la serie finale è stata interrotta sull'1-1 dal governo ellenico) potrebbe coincidere con la prima offerta ufficiale dell'EA7 Emporio Armani Milano a Nikola Milutinov. Il serbo, se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione con l'Oly, sarebbe seguito anche da Dubai e Monaco. L'investimento per un altro veterano di Eurolega, dopo l'accordo già trovato con l'altro serbo Guduric, non impedirebbe all'Olimpia di destinare buona parte del budget anche su un playmaker di livello.