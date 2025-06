Milano saluta Mario Fioretti: "Sempre uno di noi"

Con un comunicato ufficiale la Pallacanestro Olimpia Milano "augura tutto il meglio possibile a Mario Fioretti per il suo futuro personale e professionale". Il coach è stato membro dello staff dell'Olimpia fin dal 200, allenando nel settore giovanile e poi in prima squadra per 22 stagioni. Ha contribuito alla conquista di sei scudetti, quattro Coppe Italia e cinque Supercoppe, oltre alla conquista delle Final Four di EuroLeague nel 2021. Fioretti andrà a Tortona e ha ricevuto il saluto del presidente Leo Dell'Orco: "Il dispiacere è compensato dall'orgoglio che proviamo nell'assistere alla sua ascesa nel ruolo di capo allenatore di un ambizioso club di Serie A".