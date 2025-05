Daniele Baiesi, chi è il nuovo uomo mercato di Milano

Un dirigente come Baiesi, così capace di individuare e aumentare il valore di un potenziale più grezzo, ha contribuito alla crescita di alcuni dei volti simbolo dell'Eurolega di oggi: Daniel Theis ha mosso i primi passi da grande a Bamberg; Mathias Lessort e Wade Baldwin hanno beneficiato del passaggio in Baviera per consolidarsi o rilanciarsi ai piani altissimi della competizione; i vari Devin Booker, Nick Weiler-Babb e Darrun Hilliard - profili accostati in vario modo nelle scorse settimane ai biancorossi, curiosa coincidenza? - devono molto al rapporto solido e sano costruito con gli uomini della dirigenza al Bayern, riflessi in un secondo momento sul parquet nelle serate di Eurolega.