Capolavoro Monaco con super Mike James: Olympiacos a casa

QUARTO QUARTO - Sono ancora Williams-Goss e Fournier le risorse a cui si aggrappa l'Olympiacos per l'ultimo sforzo: se la serata negativa di Theis ha un peso relativo per le sorti monegasche, ben più impatto ha la prova difensiva di Blossomgame a silenziare Vezenkov. I greci non trovano mai soluzioni lontano dalla palla, finendo nella trappola della pallacanestro sincopata del Monaco: il runner con cui Okobo riavvicina il Roca Team alla doppia cifra di vantaggio (57-66) è pura bellezza. Ancor più meraviglia suscita l'assist no look di James che, servendo un altro protagonista nel pitturato come Jaiteh, forza il timeout dell'Olympiacos (58-70). Il finale non regala sussulti: il 68-78 del 40' rispecchia fedelmente il distacco netto visto alla Etihad Arena. Domenica sarà derby greco in finale, ma non in quella sognata da molti: a trionfare in questa Eurolega sarà una tra Fenerbahce e Monaco.