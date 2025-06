Picchi: "Tortona, ora arriva l'anno zero. Vogliamo tornare ai playoff"

Dopo una stagione difficile, la Bertram Derthona Tortona è pronta a ripartire. A spiegare come cambierà in campo e fuori è il presidente Marco Picchi in un'intervista a Tuttosport: "Il prossimo sarà l'anno zero, quello della transizione, dal quale vogliamo ripartire. C'è da entrare nella nuova casa della Cittadella dello Sport che ci permetterà di tornare a giocare a Tortona. È un passaggio per noi essenziale. Ci troveremo a gestire un impianto importante, occorre essere organizzati e strutturati". Gli addii a Ferencz Bartocci e Walter De Raffaele non sono ancora stati seguiti dagli annunci di chi prenderà il loro posto, rispettivamente Gianmaria Vacirca e Mario Fioretti, che lascerà Milano dopo 21 anni da assistente: "I playoff erano in corso e ovviamente gli annunci sarebbero stati fuori luogo. Aspetteremo qualche giorno e poi ufficializzeremo le nomine. Vogliamo partire da un progetto nuovo, affidandoci a persone che conosciamo bene e con le quali c'è grande sintonia e fiducia. Abbiamo alte ambizioni sportive, ma dovevamo necessariamente resettare. Non parteciperemo alle Coppe europee nella stagione che verrà, torneremo a disputarle in quella successiva, quando avremo fatto il dovuto rodaggio con il nuovo progetto e messo a regime la Cittadella dello Sport".