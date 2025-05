Galbiati: “Ecco perché ho lasciato Trento. E sul mio futuro…”

Oltre all'assunzione di colpe, però, Galbiati riconosce anche il casus belli delle divergenze di vedute con la dirigenza trentina: "Diciamo che dopo la partita giocata e persa a Brescia (11 gennaio) mi sono reso conto che non c'erano più margini. Perdemmo 83-77, ma non fu tanto quello: il problema furono le osservazioni da parte del ds (Gaddo), che ho faticato a digerire. Anzi, diciamo che non le ho proprio digerite. Non mi interessa entrare troppo nei dettagli - le parole del Direttore Sportivo non sono state rilasciate in commenti a mezzo stampa, nda - però mi conosco e so che in determinati contesti non riesco a lavorare con la giusta carica. Ho scelto lì di prendere una decisione che non è stata assolutamente semplice: il club però si meritava chiarezza immediata, in modo che poi avesse tempo per operare sul mercato con calma".