Tonut, l'equilibratore di Milano: "Che bello marcare i top d'Europa"

"Stare a lungo in campo in una squadra importante come Milano è un motivo di orgoglio, oltre che una grande responsabilità. Siamo in tanti, può capitare di giocare di più o di meno, ma non sono uno che guarda alle statistiche. L'anno scorso la squadra era diversa, sono riuscito a dare un po' di equilibrio al quintetto e partire bene di dà la fiducia per continuare meglio".