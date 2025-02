Viaggio tra i segreti di LeDay: dallo zainetto al ritorno a Milano

Partendo dalla trade che ha coinvolto Luka Doncic e Anthony Davis, passando da aneddoti del dietro le quinte riguardanti Vassilis Spanoulis e arrivando a qualche parere sulla corsa all'MVP di Eurolega, Zach LeDay non si è tirato indietro di fronte ad alcun argomento. Questo, ad esempio, il racconto della nascita del legame indissolubile con lo zainetto, diventato man mano uno dei soprannomi del 30enne di Dallas: "Ero in Israele il mio primo anno fuori dagli Stati Uniti (Hapoel Gilboa 2017/18) ero in una piccola città di 5000 persone. Andavo a piedi al campo di allenamento ogni giorno, ma ero solito dimenticare delle cose. Quando sei in un club con budget così piccoli non puoi avere tutte gli accessori e le risorse, devi portarti tutto da casa: se avevo bisogno di altri calzini, dovevo pensarci io. Ma mi dimenticavo sempre qualcosa. Così ebbi l'idea di usare lo zainetto e mettere tutto lì dentro. Da lì ho iniziato a portarlo con me in campo, sul bus, a cena, ovunque. Andando avanti con gli anni, tutti hanno iniziato a notarlo: ormai è diventato un mio "marchio"".