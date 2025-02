Dimitrijevic, iniezione di fiducia: Milano ritrova il suo play

Prendersi quella responsabilità, con Shavon e Causeur sul parquet, con Cappelletti "infilato nei pantaloncini", per allontanare definitivamente Sassari (70-74, 1'43" alla sirena finale), è ciò che più serviva a Dimitrijevic e all'EA7 Emporio Armani: dopo mesi di letture corrette per mettere in ritmo i compagni, una partita finalmente positiva al tiro può rivelarsi un'ulteriore scintilla per l'immediato futuro biancorosso. La soddisfazione di Messina al termine della gara, col pugno stretto al centro del parquet, è stata evidente: cavalcare l'onda di Kaunas, venendo a capo della terza trasferta in 5 giorni, era fondamentale per l'Olimpia in vista della Frecciarossa Final Eight e del rush finale di Eurolega. Se a surfare sulla tavola biancorossa ci sarà anche Nenad Dimitrijevic, la serata di Sassari avrà ancora maggior considerazione.