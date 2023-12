Eurolega: altro ko per l'Olimpia, a Belgrado vince il Partizan 82-69

EUROLEGA

Milano, avanti all'intervallo lungo, incassa un clamoroso parziale di 33-7 nella ripresa e perde la nona partita nella competizione

© twitter Continua la crisi di risultati dell'Olimpia, che in Eurolega perde anche a Belgrado contro il Partizan: i serbi si impongono 82-69 grazie a un clamoroso parziale di 33-7 (da 49-62). Decisivi due ex giocatori di Milano: Kevin Punter, autore di 19 punti (come Shields) e LeDay, che ne mette a referto 15. La formazione di Messina scivola sempre più in fondo alla classifica: in tredici partite ha incassato nove sconfitte e vinto solo quattro volte.

Il copione non cambia: l'Olimpia Milano perde anche a Belgrado e incassa il terzo ko di fila in Eurolega. Stavolta, risultano fatali la ripresa e un totale blackout di 13 minuti. Eppure, la formazione di Messina parte meglio e nel corso del primo tempo sale subito sul +7 (23-16), chiudendo i 10 minuti d'apertura in vantaggio di 5 punti (25-20). La distanza rimane invariata anche all'intervallo lungo, nonostante Milano riesca anche a portarsi sul +9 (44-35), trascinata da un super Shavon Shields che nei primi due periodi realizza 15 punti. Si va però al riposo sul 44-39.

Al rientro sul parquet della Stark Arena, l'Olimpia sale anche sul +15, ma il momento in cui stacca la spina arriva sul 62-49, a poco più di due minuti e mezzo dalla fine. Il Partizan, infatti, risponde con un parziale di 12-0 e, a fine terzo quarto, è in svantaggio soltanto di un punto (62-61). E la rimonta si concretizza già nei primi minuti: prima il 65-64, poi il 74-64 grazie agli ex Punter e LeDay. L'allungo decisivo arriva nel finale, così gli ospiti non riescono più a rientrare: finisce 82-69, risultato che vale la nona sconfitta in tredici partite di Eurolega per Milano e la quinta consecutiva se si considera anche il campionato. Dal +13 del terzo quarto alla fine della partita passano circa 13 minuti, nei quali arriva un incredibile parziale di 33-7 in favore del Partizan. Punter chiude con 19 punti, mentre LeDay si ferma a 15, uno in meno del mancato acquisto di Venezia, il brasiliano Bruno Caboclo. Non bastano, per l'ennesima volta, i 19 di Shields.

IL TABELLINO

PARTIZAN MOZZART BET BELGRADO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 82-69

(20-25, 39-44, 61-62)

Partizan Mozzart Bet Belgrado: LeDay 15 (3/7 da 2, 1/2 da 3, 6/6 tl), Avramovic 0, Smailagic 9 (4/4 da 2, 1/2 tl), Ponitka 2 (1/1 da 2), Caboclo 16 (2/3, 3/3, 3/4 tl), Punter 19 (3/4, 3/5, 4/4 tl), Jaramaz 0, Nunnally 10 (2/4 da 2, 2/5 da 3), Andjusic 3 (1/2 da 3), Dozier Jr 8 (4/6 da 2). N.e.: Vukcevic, Koprivica. All.: Obradovic

EA7 Emporio Armani Milano: Lo 12 (2/2 da 2, 2/7 da 3, 2/2 tl), Poythress 0, Melli 9 (2/4, 1/3, 2/4 tl), Hall 5 (1/2 da 2, 1/4 da 3), Shields 19 (5/10 da 3, 4/4 tl), Tonut 8 (4/4 da 2), Kamagate 0, Ricci 0, Flaccadori 6 (1/2 da 2, 4/4 tl), Hines 5 (2/4 da 2, 1/2 tl), Voigtmann 5 (1/2 da 2, 3/3 tl). N.e.: Bortolani. All.: Messina