Milano riparte da Mirotic: è lui il leader di Messina

Nel quarto di finale, la pazienza nel leggere il raddoppio costante della Virtus sulle sue ricezioni per servire i compagni sul lato opposto coi tempi giusti; nella semifinale, la presa in consegna di Miro Bilan, unico attaccante di Brescia capace di mandare in tilt la difesa milanese, e l'annullamento della principale minaccia offensiva di coach Poeta; nella finale, i 14 tiri liberi conquistati - i 25 tentati in totale nella competizione sono il record assoluto per una Final Eight - hanno dato l'ultima speranza all'Olimpia di riprendere una partita mai realmente in discussione, dove il 63-79 finale in favore di Trento è pienamente legittimo.