Shields-Dimitrijevic-LeDay, il tridente di Milano ha spazzato via Bologna

Con Nico Mannion ben arginato dai difensori virtussini, i segnali più brillanti tra i play di Milano li ha fatti intravedere, eccome, Nenad Dimitrijevic. 14 punti (4/5 da 2, 2/3 da 3), 3 rimbalzi e 1 assist in 19' per il macedone: suoi i punti per il sorpasso biancorosso al termine della prima frazione, da cui Milano non si è più guardata indietro. Mai come nel caso di Neno è palpabile ora il momento di fiducia vissuto dal gruppo di Messina: vedere l'ex Kazan così coinvolto anche a livello realizzativo, e non solo per servire i compagni smarcati.