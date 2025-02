La Stella Rossa ha battuto il Partizan Belgrado (89-83 ot) per il 5° titolo consecutivo e l'11° in totale da quando la Coppa di Serbia è stato fondata (2003). I 34 punti e 5 assist di Carlik Jones non sono bastati a fermare la rimonta negli ultimi minuti del 4Q (7 punti consecutivi di Miller-McIntyre): MVP della finale Filip Petrusev (18 punti e 7 rimbalzi).