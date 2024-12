LeDay su Messina e Obradovic: "Una benedizione giocare per loro"

In una lunga intervista concessa ai serbi di SportKlub, Zach LeDay ha parlato delle sue ultime esperienze in Eurolega, tracorse tra l'Olimpia Milano di Ettore Messina e il Partizan Belgrado di coach Obradovic: "Sceglierei sempre Milano per vivere. Mi piace decisamente la vita a Milano. Belgrado è come casa per me, tutti sono legati a me e questo mi piace. Tutti i posti sono buoni e la scelta tra le città menzionate è difficile. Mia madre mi diceva sempre 'I grandi allenatori vogliono sempre averti, non so cosa c'è che non va in te". È una benedizione giocare per nomi storici ed essere associato a loro, significa che stai facendo qualcosa di giusto. Cerco sempre di rimanere concentrato su cose importanti come la preparazione alla singola gara. Cose su cui mi concentro per controllare tutto ciò che è in mio potere per aiutare la squadra a vincere".