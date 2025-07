Olimpia Milano, arriva Devin Booker: solo omonimo del più pagato di sempre in Nba

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica "di aver raggiunto un accordo pluriennale con Devin Booker, centro di 2.05, nato a Whitmire, nel South Carolina, il 28 febbraio 1991, proveniente dal Bayern Monaco", si legge in una nota del club. "Sono estremamente felice di venire a Milano. Sarà una sfida eccitante per me e anche una grande opportunità di crescita per me e la mia famiglia. Non vedo l'ora di incontrare tutti i miei compagni e lo staff e di cominciare una nuova stagione in cui prima di tutto cercheremo di divertirci tutti insieme", le prime parole del neo giocatore milanese.