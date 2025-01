Milano, incubo infortuni senza fine: "Ci stanno rovinando la stagione"

Non ci permettiamo qui di criticare le metodologie di lavoro, i carichi di allenamento e riposo consigliati al gruppo squadra, i trattamenti e le modalità di recupero con cui lo staff medico dell'Olimpia Milano sta operando da inizio stagione: non le si conosce nel dettaglio, e sarà eventualmente chi ha tutti gli strumenti per valutarne l'operato ad agire di conseguenza. Non potendo sindacarne le cause, non si possono però tacere le pesanti conseguenze sulla stagione dell'Olimpia Milano: un gruppo che ha dimostrato brani sempre più consistenti di solidità tecnica, ma obbligato a fare sempre più di necessità virtù.