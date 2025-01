Basket, Eurolega: impresa di Milano al Forum, LeDay affonda il Panathinaikos

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-PANATHINAIKOS AKTOR ATENE 87-75

Scivolata nuovamente ai margini della zona play-in, dopo le brutte sconfitte contro Partizan ed Efes, l’Emporio Armani Milano accoglie all’Unipol Forum il Panathinaikos di Ergin Ataman, Campione in carica dell’Eurolega. Coach Messina è ancora costretto a trovare delle soluzioni alternative per far fronte alla sequela di infortuni che stanno condizionando questa fase di stagione dell’EA7: oltre ai già noti Nebo, Diop, Causeur e Mirotic, Milano deve infatti rinunciare pure a Ricci, fermato da un problema alla coscia sinistra. Per raggiungere i dodici sono stati quindi convocati due vicecampioni del mondo Under-17: Diego Garavaglia e Luigi Suigo. Dal lato opposto, i turchi devono fare invece a meno soprattutto di Lessort e Yurtseven. La gara presenta quindi parecchie assenze, eppure il quarto inaugurale viene approcciato bene dall’Olimpia: Bolmaro, LeDay e Gillespie animano l’attacco, mentre Shields si adopera in difesa. La prima frazione si chiude allora con l’Armani avanti 17-16, con il solo Nunn a segnare la metà esatta dei punti del Pana. A inizio secondo quarto sale in cattedra pure Sloukas, con un paio di triple, cui risponde però un LeDay con mano rovente al tiro: l’ex Belgrado si costruisce infatti un parziale personale di 10-0 e forza Ataman a chiamare un time-out sul +7 per Milano (31-24). Gli ateniesi riorganizzano quindi le idee e si riportano a contatto anche grazie a Mitoglou e Grant: all’intervallo si presenta comunque avanti Milano, 39-37. Le Scarpette Rosse provano allora a forzare la mano al ritorno in campo, cavalcando una serata estremamente positiva: LeDay e Mannion continuano a macinare punti e l’Armani vola sul +16 (66-50) in chiusura di terzo quarto. Il Panathinaikos si affida allora al veterano Sloukas per provare a rimettere in discussione il risultato nel quarto conclusivo, ma Gillespie, Shields e Brooks tengono a distanza di sicurezza i greci. Milano vince infatti 87-75, costruendosi un bellissimo successo di squadra. Un risultato che dà fiducia in vista dei futuri appuntamenti europei: l’Olimpia sarà attesa da una doppia trasferta settimana prossima, contro Bayern Monaco e Zalgiris.