Milano, Messina: "Gli infortuni ci stanno rovinando la stagione"

Così coach Ettore Messina ha commentato la partita di Venezia: “Per larghi tratti penso che sia stata una buona partita contro una squadra in forma come la Reyer che ha recuperato Ennis e adesso vive un momento buonissimo. Attorno a lui e Kabengele ruota tutta la loro squadra. Nel secondo tempo abbiamo perso Mirotic per un problema muscolare e poi anche Bolmaro. A quel punto la gara è diventata complicata, ma complimenti alla Reyer. Può essere che avrebbe vinto lo stesso, perché stava vincendo e giocando bene. Noi siamo in un momento molto complicato a livello di roster. Nel finale c’è stato anche un incidente capitato a LeDay. Speriamo che non sia perso per tanto tempo. Vedremo nei prossimi giorni, ma oggi è chiaro che gli infortuni stanno rovinando la nostra stagione”.