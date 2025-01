Gugliemo Caruso, chi si rivede: Milano applaude l'eroe inatteso

Dopo lo sforzo a cavallo degli ultimi periodi, coach Messina ha addirittura riproposto Caruso per i possessi finali - in questa stagione, in solo 2 occasioni aveva giocato più minuti che contro Trieste (25' a Scafati e 18' contro Napoli): stoppata in recupero su Brown, puntualità nella lettura per provocare l'infrazione di passi di Ross, fiducia di Mannion per ricevere sul pick&roll e appoggiare al ferro, nonostante gli aiuti di Valentine e Brown. La miglior risposta possibile, apprezzata dal coach stesso nella conferenza post gara: "Abbiamo trovato grande linfa in Tonut, Caruso, Flaccadori, che ci hanno dato molta energia. Per questo è una vittoria importante".