Milano, Messina: "Grande vittoria, sono orgoglioso della squadra"

Coach Messina ha espresso tutta la sua felicità per la bella vittoria in Eurolega contro il Panathinaikos. "Una grande vittoria, ringraziamo i tifosi che hanno creato una grande atmosfera. Personalmente mi sentivo una cosa solo con i tifosi. Sono orgoglioso della squadra, dei nostri giocatori, di come hanno lottato dal primo minuto. Con tanto cuore ma anche con buon basket, non era facile segnare quasi 90 punti contro questa squadra. La scorsa settimana eravamo depressi e frustrati ho detto al termine della partita. Nella gara a Venezia abbiamo perso in una partita Bolmaro, Mirotic e LeDay. Zach ha chiesto di giocare a Istanbul, non avrebbe dovuto. Ma la squadra era depressa nel vedere ancora infortuni e non avevano energia. Abbiamo pagato con una dura sconfitta. Abbiamo reagito domenica in una bella vittoria contro un'avversaria non semplice, e oggi anche senza Ricci e Flaccadori, hanno messo in campo cuore e anima per 40 minuti. Devono essere orgogliosi"