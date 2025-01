Milano, Flaccadori si confessa: "Ora gioco con una sicurezza diversa"

5° posto in LBA, in piena corsa per il passaggio diretto ai playoff in Eurolega, l'affascinante quarto di finale con la Virtus Segafredo Bologna a inaugurare la settimana torinese di Frecciarossa Final Eight: Flaccadori ha inevitabilmente approfondito l'andamento stagionale dell'EA7 Emporio Armani: "Siamo l'Olimpia e dobbiamo andare a Torino per vincere la Final 8, come abbiamo fatto in Supercoppa, non pensando che, andasse male, resta lo scudetto. Penso che tutte le squadre, in Eurolega, siano stanche e debbano superare gli infortuni, come noi. La differenza la fa l'energia mentale, che in Europa non deve mai scendere troppo dal top. A volte facciamo fatica a resettare, anche dopo una grande vittoria: il rischio è pensare che vada bene così".