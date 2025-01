Leandro Bolmaro, l'Olimpia Milano ha trovato il suo "tuttocampista"

Dall'altra parte del parquet, un Maccabi Tel Aviv ai limiti dei requisiti agonistici base per competere in Eurolega - 1/21 da 3 per gli israeliani, pareggiato il record negativo per percentuale da 3 nella storia della competizione (1/21 anche per l'Adecco Prokom Gydnia nel 63-48 in casa dell'Unicaja Malaga del novembre 2012): il contesto è paradossalmente il più facile in cui uscire mentalmente dalla partita, per di più in un Aleksandar Nikolic Hall ("casa" europea dei gialloblù) riempito da pochi intimi. Complicato, però, vedere l'EA7 Emporio Armani Milano che si sta apprezzando da novembre 2024 a oggi "bucare" la partita: il primo quarto di Kendrick Nunn a O.A.K.A. avrebbe steso probabilmente chiunque. Uno dei meriti principali, tra i giocatori di coach Messina, è da riconoscere a Leandro Bolmaro, protagonista totale anche nel 74-107 di Belgrado.