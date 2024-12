Il tornado Nunn sull'Olimpia Milano: 39 punti in una serata da record

Il tabellino finale parla chiaro: 39 punti (4/7 da 2, 8/16 da 3, 7/7 ai liberi), 7 rimbalzi, 2 assist, 3 palle perse e 5 falli subiti. Sul perché tenerlo sul parquet per 36'54" in una partita chiusa dopo una dozzina di possessi - per di più con la profondità nel reparto esterni degli ateniesi e un doppio turno in corso (Panathinaikos-Baskonia si giocherà domani, ore18.45 italiane, sempre a OAKA) -, coach Ataman non ha avuto occasione di fornire spiegazioni. Anzi, in conferenza stampa ha sdrammatizzato ulteriormente: "Nunn ha saltato una partita di Eurolega a Istanbul, contro l'Anadolu Efes, e stasera ne ha segnati 39 per rifarsi e mantenere la sua media. Ha segnato abbastanza per due partite".