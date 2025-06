Virtus, la finale è la vittoria di Ivanovic nel duello con Messina

Una serie playoff mai vista, ora, la finale che assegnerà il titolo di Serie A 2025: Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia non si sono mai incrociate nella storia della post season. Se per i lombardi e per coach Poeta sarà la prima occasione di giocarsi uno scudetto, basta il palmares a parlare per gli emiliani e per la loro guida tecnica. La Virtus andrà per il 17° stendardo tricolore da appendere al soffitto, Dusko Ivanovic per l'8° campionato vinto da allenatore in carriera: una conclusione che avrebbe dell'incredibile, se si considerasse il contesto di quel "We will win the title".