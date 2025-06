Bologna, Ivanovic: "Ora c'è un'altra rivale molto forte ad attenderci"

Dusko Ivanovic al termine di Gara 4 tra Milano e Bologna: "Non abbiamo iniziato con la giusta mentalità come Gara 3. Loro lo hanno fatto, sapevano potesse essere l'ultima partita. Ma nel secondo tempo abbiamo giocato con grande mentalità, buona difesa e pazienza in attacco. Milano è una delle migliori squadre in Europa, quindi è davvero un buon risultato. Ma abbiamo vinto solo le semifinali, ora c'è un'altra rivale molto forte ad attenderci. Shengelia? Ha fatto una bella partita, ma lo stesso Hackett, Pajola, Zizic. Non è solo un giocatore, questa è una squadra. Questo è un lavoro di squadra, e queste due ultime partite sono dimostrazione di un lavoro di squadra. Quando abbiamo svoltato? Penso che dopo la partita con la Stella Rossa persa quasi di 40 punti, abbiamo cambiato mentalità. E dopo quel momento siamo stati una squadra completamente diversa".".