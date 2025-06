Milano, Messina: "Avanti insieme? Per quanto mi riguarda, sì"

Ettore Messina al termine di Gara 4 tra Milano e Bologna: "Complimenti alla Virtus che ha meritato la serie vincendo qui due volte. Noi purtroppo abbiamo sbagliato molti tiri aperti costruiti, anche da sotto, questo ci ha innervosito. Ci sono cose da cui ripartire, valuteremo se c'è qualcuno che andrà via o ha piani diversi. Qualcosa abbiamo già fatto. Abbiamo avuto buone stagioni, alcune meno buone. La squadra verrà preparata, fatta, con quello che sarà possibile fare cercando di fare il meglio possibile. Il giorno in cui il signor Armani e Dell'Orco mi dicono di buttare al mare tutto lo facciamo. Ma di solito qui non funziona così, si cerca di guardare un pochino più in là. Si riparte da Ettore Messina? Per quello che mi riguarda sì, e dai miei collaboratori. Se il signor Armani e Dell'Orco vogliono fare qualcosa di diverso me lo diranno, non c'è nessuno problema".