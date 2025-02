Virtus Bologna, che flop: troppo molle per essere vera

Manca una profondità coerente del roster, tra veterani ormai sempre meno affidabili sul lungo periodo (Hackett, Belinelli, Polonara), nuovi arrivi che non hanno replicato le prestazioni viste a livelli tecnici e di pressione inferiori (Morgan, Grazulis, Tucker), infortuni di lunga durata (Clyburn, Zizic) e aggiunte a stagione in corso in fisiologica fase di adattamento (Holiday). Se la sorpresa in positivo è Momo Diouf, costretto a un minutaggio quasi insostenibile per un 23enne alla prima vera esperienza di alto livello in Europa, si capisce come la coperta sia cortissima.