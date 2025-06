Basket, play-off Serie A: Bologna vince in casa di Milano e torna avanti nella serie

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 68-78 (serie 1-2)

Bologna è stoica, senza Clyburn e Polonara si impone 78-68 in casa di Milano e torna avanti 2-1 nella serie di semifinale play-off. Mosse e contromosse nel corso di questa sfida: Ivanovic, dopo la trovata di Messina con Brooks in gara-2, inserisce Taylor come playmaker titolare. La risposta è positiva, anche grazie ad un ritrovato Cordinier: la Virtus è avanti di dieci punti alla prima pausa breve, sul 25-15. I padroni di casa tornano ad avvicinarsi con le triple di Shields e Mirotic, ma Shengelia e un super Hackett mantengono gli ospiti in vantaggio: all’intervallo gli emiliani sono sopra di cinque lunghezze, sul 40-35. Dopo la pausa lunga Mannion commette un paio di errori che permettono alla Segafredo di allungare ancora. Le scarse rotazioni e i problemi di falli portano gli uomini di Ivanovic a calare un po’, con Milano che rientra. L’equilibrio regna sovrano a seicento secondi dal termine, con il punteggio che si ferma sul 54-54. Un paio di giocate di Shields portano anche ad un breve sorpasso dei biancorossi, ma proprio nel momento clou le V-nere infilano una serie di canestri eccezionali: Cordinier, Hackett e Taylor salgono in cattedra nel momento più critico, con la fisicità di Diouf e Akele che fanno la differenza. Bologna vince 78-68 e si regala il primo match point per volare in finale, gara-4 in programma sabato sempre sul parquet dell’Unipol Forum di Assago.