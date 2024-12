Dusko Ivanovic, un sergente di ferro per risollevare la Virtus

“Ivanovic mi ha allenato solo per un mese e mezzo – ha confessato tempo fa un suo ex giocatore ai tempi del Baskonia – ma me lo ricorderò per tutta la vita perché in quel periodo non ho avuto un giorno libero”. “Una volta – ricorda sempre quel giocatore – vincemmo una partita di Eurolega di 28 punti contro l’Asvel. A fine partita negli spogliatoi eravamo tutti contenti: lui entrò e ci disse che l’indomani ci avrebbe fatto correre perché avevamo perso il terzo quarto”.

Un altro ex giocatore di Ivanovic, Sergi Vidal, descriveva così il precampionato vissuto sotto l’allenatore montenegrino: “Il dolore era all'ordine del giorno. Ti svegliavi e riuscivi a malapena a camminare e ti chiedevi: 'Come farò a correre oggi?'".