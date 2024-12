Trapani, Amar Alibegovic è l'MVP che fa sognare un'intera regione

Anche con tutti gli uomini del roster trapanese a disposizione - come si è visto solamente dalla vittoria con Trento - Alibegovic è il lungo più intercambiabile: in attacco, l'ex Cedevita Lubiana è in grado sia di aprire il campo in presenza di non-tiratori come Eboua e Horton (in stagione sta viaggiando col 51.5% dall'arco, 3° miglior percentuale in LBA dopo Cale e Armoni Brooks) sia di alternarsi con altri centri dalla mano morbidissima (Pleiss); in difesa, al netto di qualche fisiologica difficoltà di gestire gli isolamenti e le finte sul perimetro, Amar può difendere sia fronte che spalle a canestro, con un lavoro a rimbalzo costante e una presenza assidua nel contestare le conclusioni al ferro in aiuto, concesse da una difesa così aggressiva e "rischiosa" come quella orchestrata da Repesa.