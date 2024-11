TRAPANI, ALIBEGOVIC: "COACH REPESA? È IL NOSTRO SEGRETO"

Intervistato dal Giornale di Sicilia, Amar Alibegovic ha parlato del grande inizio di stagione di Trapani. Così l'ala grande bosniaca, dopo il 95-85 del PalaShark contro Napoli: "Credo che siamo riusciti a mantenere l'energia alta sin dal primo minuto anche se abbiamo fatto moltissimi errori. Abbiamo lottato su ogni pallone, ci siamo fatti valere a rimbalzo e abbiamo difeso con tutta la nostra anima. Il nostro segreto di questo terzo posto è Repesa. Credo che abbiamo un grandissimo allenatore. Siamo tutti nella stessa barca e tutti stiamo remando nella stessa direzione. Sappiamo che ognuno deve dare il massimo per il prossimo. Credo che anche per questo riusciamo a tenere l'intensità alta tutta la partita e poi a vincere i match. Siamo sempre carichi e ci stiamo già concentrando per la partita, come se fosse l'ultima della stagione".