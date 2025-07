NBA, Detroit scambia Fontecchio: l’azzurro va a Miami

Simone Fontecchio è un nuovo giocatore dei Miami Heat. L’ala azzurra, che tra qualche settimana sarà impegnato nell’Eurobasket 2025 con la nazionale di coach Pozzecco, è stato scambiato nella notte dai Detroit Pistons. A Motor City arriva Duncan Robinson in una “sign and trade” per l’esterno degli Heat che andrà a guadagnare 48 milioni di dollari nei prossimi tre anni. Fontecchio così si sposta in Florida in quella che sarà la terza squadra della sua carriera in NBA, dopo l’esordio con gli Utah Jazz e i quasi due anni vissuti a Detroit.