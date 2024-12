Trapani, la lettera di Antonini a Repesa: "Grazie Jasmin"

In questa atmosfera favolosa con uno straordinario tifo che travolge e stordisce anche i nostri avversari incapaci di gestire tanta passione e tanto coinvolgimento come quello visto stasera, Trapani ora sa, Trapani non ride più alle parole del suo Presidente, Trapani ci crede come me e come te, Jasmin. Avanti ora verso Milano, partita che tu sai cosa significa, la partita più importante fin ora della storia sportiva trapanese, perché contro i campioni d’Italia e addirittura con 6 punti di vantaggio dopo 11 giornate. Non è un sogno ma una splendida realtà. E tu devi provare a farci il miglior regalo di Natale che possiamo desiderare di avere. Sarà difficile, perché loro sono i campioni in carica, perché hanno dalla loro storia e tradizione, ma tu sei l’unico che può portarci alla vittoria. Grazie Jasmin perché hai aiutato il tuo Presidente a portare in alto il nome di Trapani, a farci sentire orgogliosi e a regalarci emozioni uniche. Con il tuo impegno e la tua leadership, non solo ci stai guidando verso il successo, ma ci stai facendo vivere un sogno che pensavamo impossibile. Avanti insieme, uniti per raggiungere nuovi traguardi!".