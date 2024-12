Trenta punti in 25 minuti: la super prestazione contro la capolista Trento vale il premio di MVP dell'undicesimo turno di campionato per l'italo-bosniaco. Record personale di tiri realizzati in una gara (13/18) e per valutazione (34). La sua è la tredicesima prestazione stagionale con più di 30 punti: il record rimane di Stewart, che ne segnò 35 contro Cremona alla sesta giornata.