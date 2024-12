Corsa alle Final 8 di Coppa Italia: Milano rischia di star fuori

La sconfitta nel derby a Varese ha rappresentato una novità stagionale: se la corsa a Torino finisse oggi, l'Olimpia non sarebbe inclusa nella griglia dei quarti di finale, anche a causa dello scontro diretto sfarorevole sia con Trieste che con Tortona. Che il focus principale della squadra di Messina, in questo momento, sia il rientro a pieno titolo nel gruppo playoff di Eurolega, è palese. "Lasciar giù" un trofeo comunque prestigioso - con l'amaro in bocca della finale persa con Napoli nella passata stagione - prima di poterselo giocare non è però parte della mentalità vincente che questa nuova Olimpia sta cercando di instillare: interrompere la striscia di sconfitte consecutive a 3 con una vittoria con Trapani (lunedì 23, ore 19) non è affatto scontato, considerando il doppio turno di Eurolega in arrivo in settimana. Poi due trasferte "calde" come Treviso e Pistoia. Le possibilità di non vedere, considerato tutto il contesto, l'Olimpia Milano alla settimana torinese ci sono.