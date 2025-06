Eurolega, chi sono i migliori free agent dell'estate 2025

Oscillando tra compiti da guardia e da ala, la situazione non è meno intricata. Dzanan Musa ha assicurato che non sarà più un giocatore del Real Madrid (in ballo un triennale con Dubai); Tyson Ward ha visitato il Pireo nei giorni scorsi più per conoscere da vicino le strutture dell'Olympiacos che per godersi il bronzo dell'Italia a Eurobasket femminile; l'escalation della situazione geopolitica di Israele costringe a non dare per fatto ogni accordo ufficioso ma non ancora ratificato, come quello di Elijah Bryant con l'Hapoel Tel Aviv. Occorre quindi guardare al recente passato italiano, per trovare un "vero" free agent che movimenterà il mercato nei primi di luglio: il budget della Virtus Segafredo Bologna non dovrebbe permettere alle Vu Nere di firmare Isaia Cordinier con un contratto che il 28enne francese meriterebbe - i bianconeri si sarebbero già cautelati avvicinandosi a Gabriele Procida, il free agent italiano di gran lunga più ambito -, ma nessuna offerta ufficiale dal Monaco è giunta all'entourage del giocatore. La finestra NBA non è del tutto chiusa...