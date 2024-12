LBA Serie A: c'è il derby Varese-Milano, poi il big match Trapani-Trento

Trasferta in Sardegna contro Sassari per l'UNAHOTELS Reggio Emilia che in settimana ha presentato il colpo Faried. Nutribullet Treviso-Vanoli Cremona è un match tra formazioni che hanno vissuto una settimana positiva: "La vittoria con Varese ha dato consapevolezza alla squadra - racconta Demis Cavina. Dopo una serie di partite ben giocate dove non siamo riusciti a trovare il risultato vincere in questa maniera ci dà fiducia e soprattutto in vista di una partita così difficile come quella di Treviso. Incontreremo una squadra di grande talento, che ha una striscia aperta di vittorie, in un ambiente molto caldo e quindi grande fiducia e voglia di continuare ad avere buone prestazioni, magari aprendo per noi una serie positiva".