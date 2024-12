Milano col Panathinaikos per continuare a sognare. Messina: "Saranno molto arrabbiati"

Senza sosta. L'Olimpia Milano è pronta ad affrontare il quinto doppio turno di Eurolega, in un dicembre molto intenso che ha già visto l'EA7 scendere in campo ben 6 volte in 15 giorni. La prossima fermata si chiama Oaka, casa dei campioni d'Europa del Panathinaikos. L'Armani ci arriva in gas, forte di una striscia aperta di 6 vittorie consecutive che ha dato consapevolezza e fiducia, oltre a una posizione di classifica addirittura migliore rispetto alla squadra di Ergin Ataman: 9-6 e sesto posto per Milano, 8-7 e decima posizione per la powerhouse biancoverde che ha collezionato quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate.